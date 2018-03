Direita contra acordo de paz lidera eleições na Colômbia

O Centro Democrata do senador e ex-presidente Álvaro Uribe, principal opositor e crítico feroz do acordo com as FARC, ganhou mais votos, obtendo 19 lugares no Senado e 33 na Câmara dos Deputados. O centro e a esquerda alcançaram votações mais baixas, de acordo com os resultados oficiais quando estão escrutinados mais de 90% dos votos.

Os colombianos votaram este domingo nas legislativas, eleições determinantes para pôr em prática o acordo de paz com a ex-guerrilha marxista das FARC, convertido em partido político e que participa pela primeira vez nas eleições. Mais de 36 milhões de eleitores elegem por quatro anos 102 senadores e 166 deputados, num sufrágio marcado por violência e intolerância, que mostrará também qual será a força dos partidos para as presidenciais de 27 de março.

Estes deputados e senadores devem pronunciar-se sobre o passo seguinte do desenvolvimento do histórico acordo de paz assinado em novembro de 2016. A campanha eleitoral ficou marcada por atos de violência, incluindo ataques físicos, numa campanha para eleições que deveriam ser as mais tranquilas da história recente da Colômbia, devido à assinatura do acordo de paz com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - ex-guerrilha de esquerda, transformada agora em partido), que durante décadas foram um fator desestabilizador na política nacional.

Estas eleições são cruciais porque definirão o apoio que o próximo Presidente terá para governar, e terá um parlamento cuja novidade será a presença de dez membros das FARC (agora Força Alternativa Revolucionária Comum), cinco em cada casa legislativa, independentemente do número de votos obtidos, já que foi assim determinado no acordo de paz com a ex-guerrilha.

Os candidatos das FARC foram os que receberam as manifestações mais hostis durante a campanha eleitoral, de diferentes setores que não aceitam que sejam eleitos sem terem respondido antes pelos crimes cometidos.

O novo Congresso terá a sua primeira sessão a 20 de julho e, entre as suas tarefas, terá de aprovar as leis que faltam para a aplicação do acordo de paz com as FARC, que não foram concluídas na atual legislatura. O resultado destas legislativas abrirá as portas para a formação de alianças para as presidenciais de 27 de março.

Lusa