Duas pessoas hospitalizadas após descoberta de pacote suspeito no parlamento britânico

"Agentes especializados estão no local para analisar o pacote. Um homem e uma mulher foram levados ao hospital por precaução", anunciou a Scotland Yard em comunicado.

O Edifício Norman Shaw, onde foi encontrado o pacote suspeito, fica junto ao Parlamento e é lá que estão os gabinetes dos deputados.

O alerta surge no dia em que está prevista a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, no parlamento para falar sobre o alegado envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido.

Lusa