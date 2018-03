Elon Musk sonha estabelecer bases na Lua ou Marte para salvar a humanidade

Este vaivém poderá realizar "voos curtos, de ida e volta, provavelmente já no primeiro semestre do próximo ano", disse Musk na conferência "SXSW" em Austin, Texas.

O objetivo a longo prazo desses projetos é a construção de bases na Lua ou em Marte, o que poderia garantir a sobrevivência da raça humana e, assim, promover a sua regeneração na Terra no caso de uma terceira guerra mundial, disse o bilionário.

Existe, de facto, uma "certa probabilidade" de que a humanidade pode enfrentar uma "era das trevas", "especialmente se acontece uma terceira guerra mundial", disse o bilionário, dono da marca de automóveis elétricos Tesla.

"Queremos garantir que existe noutro lugar (para além da Terra) uma semente da civilização humana, que possa trazer de volta a civilização e talvez diminuir a duração da idade das trevas", afirmou.

Nesta perspetiva, "uma base lunar e uma base marciana, que poderiam talvez ajudar a regenerar a vida aqui na Terra, seria realmente importante".

Aos 46 anos, Elon Musk é um dos empresários inovadores com mais sucesso nos Estados Unidos.

O foguetão espacial Falcon Heavy, considerado "o mais poderoso do mundo", descolou com sucesso, no dia 6 de fevereiro, da Florida, com um carro elétrico Tesla vermelho.

Outra das suas inovações para reduzir o custo dos voos espaciais, que visam levar seres humanos a Marte até 2024, é conseguir reutilizar os foguetões de propulsão, que voltam a Terra em perfeitas condições de reutilização.

Musk já tinha anunciado que, no final de 2018, enviaria dois turistas para visitar a Lua, seguindo os passos das famosas missões da Apollo da NASA entre 1960 e 1970.

Lusa