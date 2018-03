Encontrada caixa negra do avião turco que se despenhou no Irão

De acordo com a agência noticiosa iraniana IRNA, as autoridades também recuperaram 10 corpos resultantes do desastre, ocorrido nas montanhas de Zagros, fora da cidade de Shahr-e Kord, a 370 quilómetros a sul da capital, Teerão.

O voo partiu no domingo de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.As autoridades da aviação civil de Sharjah informaram que seis das oito passageiras que seguiam no aparelho são de nacionalidade turca e duas de nacionalidade espanhola. As outras três pessoas a bordo seriam os tripulantes.

O voo transportava Mina Basaran, a filha, de 28 anos, de Huseyin Basaran, o 'chairman' da Basaran Investment Holding, que viajaria com amigas celebrando a conclusão do bacharelato no Dubai, refere a agência iraniana.



Lusa