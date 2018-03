Pelo menos 40 mortos no acidente de avião no Nepal

Niranjan Shreshta

O avião S2-AGU descolou de Dacca e estava a aterrar no TIA, no aeroporto de Katmandu quando se despenhou ao tocar no solo.

Há relatos de várias explosões que cobriram de fumo o céu da capital nepalesa.

O aparelho acabou por ficar partido em vários pedaços na pista de aterragem.

A bordo seguiam 67 passageiros e quatro tripulantes.

O balanço de vítimas está ainda por confirmar e há números díspares.

A agência Reuters está a citar um porta-voz do exército nepalês que confirma pelo menos 50 mortos, mas a agência France Press fala em 40 mortos e 23 feridos.

Segundo o The Himalayan Times, 25 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para vários hospitais locais. mas oito acabaram por morrer.