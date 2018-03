Detido cabecilha da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional

"Nas últimas horas logrou-se a captura do quinto cabecilha da, José María Becerra, conhecido como 'Floró', que, com mais de 14 anos de crime nesta organização, tinha sob o seu comando 15 terroristas", informou o Exército Nacional em comunicado.

Segundo as autoridades, o guerrilheiro foi detido no departamento de Cauca e seria "o responsável por cobrar extorsões a comerciantes e pela gestão de finanças ilícitas de laboratórios de fabrico de substâncias alucinogénias". O detido era, ainda, responsável, pelo controlo da produção de pasta de coca na zona.

Durante a operação que permitiu a detenção de "Floró" foram apreendidas armas e cinco quilogramas de explosivos, entre outros objetos. Na segunda-feira, o ELN assegurou que o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, decidiu retomar as conversações de paz, suspensas desde 10 de janeiro, na capital do Equador.

"Agora que o Governo de Santos decidiu regressar à mesa de diálogo, iniciar-se-á em Quito o quinto ciclo de conversações, que estava previsto começar a 9 de janeiro passado, o mesmo dia em que terminou o histórico cessar-fogo bilateral de 101 dias de duração", indicou o grupo insurgente em comunicado.

O ELN afirmou que responde "ao apelo do Presidente Santos para reiniciar as conversações com a convicção de que é melhor dialogar durante um cessar-fogo bilateral e que é necessário cumprir a agenda acordada com rigor e celeridade".

As negociações de paz com o ELN em Quito, iniciadas em fevereiro de 2017, foram suspensas devido a uma ofensiva do grupo de guerrilha que fez seis mortos e 40 feridos no norte da Colômbia e afetou as infraestruturas petrolíferas de várias regiões.

Lusa