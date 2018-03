O pequeno príncipe "obcecado" pela polícia

Em dezembro, o príncipe William entregou uma carta do filho mais velho ao Pai Natal, na qual George pedia apenas uma prenda: um carro da polícia.

Na terça-feira, William e Harry homenagearam funcionários da Scotland Yard, no Palácio de Kensington, onde o irmão mais velho revelou que George continua encantado com tudo o que tenha a ver com a polícia.

Segundo a Vanity Fair, a comissária Jayne Richardson disse ao príncipe William que eram precisos mais oficiais. "Estamos a recrutar, então se o George e a Charlotte estiverem interessados...", brincou a comissária da Scotland Yard, citada pela revista.

"O George é obcecado pela polícia... carros, brinquedos, tudo", confessou William.

Antes de qualquer decisão para o futuro, é preciso apostar na educação. O filho mais velho dos duques de Cambridge começou em setembro passado a frequentar uma escola em Londres.

Uma decisão que quebrou com uma das tradições da família real. Kate e William decidiram que não iam colocar o filho na mesma escola do avô, do pai e do tio, para poder estar na mesma escola que a irmã, Princesa Charlotte.