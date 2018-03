Colapso de ponte pedonal em Miami faz pelo menos um morto

Última atualização 19:05

A ponte foi recentemente construída: as obras foram dadas como terminadas no sábado, mas esta quinta-feira ainda estavam presentes trabalhadores. Destinava-se à circulação de pessoas e situava-se no campus da universidade, em Miami.

Vários meios de comunicação locais referem que a ponte caiu em cima de vários carros, como é possível ver nas imagens que começaram a surgir nas redes sociais.

Os bombeiros, a polícia e outros serviços de emergência foram chamados ao local e, segundo os media locais, várias pessoas foram vistas a serem levadas para ambulâncias.

A ponte, que custou 14.2 milhões de dólares (cerca de 11.4 milhões de euros) e pesava 950 toneladas, atravessava uma estrada com sete faixas, que dividia o campus da universidade com a cidade de Sweetwater.

A universidade não estava em funcionamento total, devido às férias da Páscoa que já tinham começado.