Descobertas no Quénia mostram que evolução social humana começou mais cedo

Em três estudos antropológicos internacionais liderados pelo Museu Smithsonian de História Natural, vestígios arqueológicos descobertos no sul do Quénia revelaram materiais oriundos de outras regiões e utilizados em ferramentas de caça sofisticadas e pintadas com códigos de cores diferentes.

Estas descobertas, na bacia de Olorgesailie, indicam que havia contacto entre grupos distantes de humanos primitivos, trocas e comunicação simbólica complexa, traços do comportamento humano que se pensava terem surgido dezenas de milhares de anos mais tarde.

O diretor de um programa dedicado às origens da humanidade do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, Rick Potts, afirmou que "tal como a cor é hoje usada nas roupas ou nas bandeiras para expressar identidade, estes pigmentos poderão ter ajudado a estabelecer e comunicar alianças e a manter laços com grupos distantes".

"Esta mudança para comportamentos muito sofisticados, que envolviam mais capacidades mentais e vidas sociais mais complexas pode ter sido o que distinguiu a nossa linhagem dos outros humanos primitivos", acrescentou a propósito dos estudos publicados hoje na revista Science.

O contexto da época era de incerteza para a espécie humana, confrontada com um ambiente imprevisível e volúvel, em que terramotos mudavam constantemente a geografia e o clima oscilava entre o seco e o húmido.

Estas mudanças ambientais tornavam imprevisível a disponibilidade de alimentos, obrigando os grupos de humanos a mudarem mais vezes de sítio, a precisarem de trocar informação e até mesmo recursos.

As ferramentas estudadas, em que se incluem machados e pontas que seriam usadas como projéteis, eram feitas de materiais que só se encontram a dezenas de quilómetros de distância, como obsidiana, indicando que haveria redes de troca para levar estas pedras para outras regiões.

Lusa