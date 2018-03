Mueller intima 'holding' de Trump a entregar toda a documentação relativa à Rússia

O diário, que cita duas fontes que falaram sob anonimato, informou que a Organização Trump, que controla todas as empresas imobiliárias do multimilionário, foi intimada a entregar aos investigadores toda a documentação relativa à Federação Russa e aos outros assuntos que a equipa de Mueller está a investigar.

A figura legal usada para fazer a intimação - uma injunção - é uma obrigação legal. Robert Mueller, que não tem falado publicamente, parece assim interessar-se às potenciais ligações financeiras entre o presidente republicano e a Federação Russa, apesar de Donald Trump ter afirmado que não existem. Porém, sabe-se desde o verão de 2017 que o empresário tinha assinado uma carta de intenções, em 2015, para um projeto imobiliário na Federação Russa, que não foi contudo concretizado.

Durante uma entrevista ao New York Times, em julho de 2017, o inquilino da Casa Branca afirmou que o alargamento da investigação de Robert Mueller às suas "finanças familiares, sem relação com a Rússia", seria uma 'linha vermelha'. "Eu não ganho dinheiro com a Rússia", disse então.

Robert Mueller já acusou 13 russos e seis outras pessoas, entre as quais quatro antigos colaboradores de Trump, no quadro das suas investigações.

