Português agride polícia em Vigo alegando que só reconhece leis judaicas

Em comunicado enviado aos meios de comunicação de Vigo, a polícia conta que "pelas 10:15 de ontem (quarta-feira), um cidadão português aproximou-se do balcão de uma companhia aérea com a qual tinha contratado uma passagem de Vigo para Israel, com escala em Madrid, onde o informaram que havia chegado tarde e que o voo já tinha partido".

"Aborrecido, enfrentou as empregadas da companhia e começou a preferir gritos e a fazer movimentos bruscos, pelo que foram chamados agentes da Polícia Nacional de serviço" no aeroporto que tentaram acalmar o passageiro que "não acatou e quis que lhe solucionassem o problema", acrescenta.

Ao passageiro foi dito que não era possível fazer nada porque não chegou à hora de saída do avião, sendo a única opção comprar um novo bilhete, indica.Após "muitas tentativas" para que se acalmasse, o passageiro foi levado para as instalações policiais no aeroporto de Vigo, sendo que quando estava a ser encaminhado terá gritado que "não reconhecia os agentes, nem as leis espanholas e apenas se regia pela lei judaica".

De acordo com a polícia espanhola, momentos depois, e quando se preparava para sair das instalações, o passageiro agrediu um dos agentes, tendo sido necessária a intervenção de um segurança e de um agente da Guarda Civil que se encontravam de serviço no aeroporto.

O agressor foi levado para as instalações da polícia de Vigo-Redondela, onde ficou detido.

Lusa