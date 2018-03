Yogi, o cão que se tornou famoso pela sua expressão humana

Tudo começou com uma fotografia que a dona de Yogi publicou no Facebook em dezembro. Na altura, o cão cruzado de Shih Tzu e Caniche passou despercebido. Foi só quando um amigo da família partilhou a fotografia na rede social Reddit, que Yogi se tornaria no cão viral que se parece com um humano.

A partir daí, as comparações entre Yogi e várias celebridades começaram a surgir por toda a internet. A dona confessa que nunca tinha reparado, mas que agora que vê as comparações lado a lado, percebe as semelhanças.

Numa primeira análise, pode parecer que as fotografias foram manipuladas, mas a dona de Yogi já foi entrevistada e o cão filmado por profissionais de televisão.

De acordo com a Inverse.com, estudos demonstram que o cérebro humano considera certos tipos de animais como "fofos" ou "parecidos a humanos". Este fenóneno explica-se pelo facto de geralmente se associar olhos grandes e bochechas redondas com características de um bebé.

Parecido com um humano ou não, Yogi tem apenas um ano e já conquistou os internautas.