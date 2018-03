Amêndoa Coberta de Moncorvo na lista de produtos protegidos

A Amêndoa Coberta de Moncorvo, originária de Torre de Moncorvo, Bragança, é um produto de confeitaria obtido a partir de amêndoas doces peladas, torradas e cobertas com uma pasta de açúcar. Conforme o tempo de confeção e a utilização facultativa de calda de chocolate, podem ser comercializadas três versões: brancas ou comuns, morenas ou de chocolate ou ainda peladinhas.

A versão comum tem uma cor exterior branca e evidencia os característicos bicos de açúcar formados no decorrer do período de confeção. A versão morena distingue-se da versão comum apenas pela utilização da calda de chocolate na fase final da sua confeção, o que lhe confere uma cor exterior acastanhada ou de chocolate.

A versão peladinha tem uma cor exterior esbranquiçada, resultante de uma fina cobertura de açúcar que não chega a evidenciar os bicos de açúcar característicos das outras versões.

A "Amêndoa Coberta de Moncorvo" assume o formato de um grão de amêndoa, com um tamanho ligeiramente maior graças à formação da camada de açúcar, sendo que as versões comum e morena apresentam uma textura heterogénea, evidenciando os bicos de açúcar característicos formados no decorrer do período de confeção.Já a peladinha apresenta apenas uma fina cobertura de açúcar.

A sua produção pode ser enquadrada no universo das tradições judaico-cristãs de matriz mediterrânica que moldou a cultura da região, o que está patente na sua forte relação com a Páscoa e outras festas populares.

Esta produção tem-se mantido no concelho ao longo dos séculos, ininterruptamente e de acordo com o modo de produção tradicional.As matérias-primas utilizadas na produção de Amêndoa Coberta de Moncorvo são amêndoa doce sem casca, açúcar de cana branco refinado, água, clara de ovo (ingrediente facultativo), chocolate ou cacau em pó (só para a versão morena).