Confrontos em Madrid durante protesto pela morte de imigrante

As testemunhas dizem que o homem terá morrido a fugir das autoridades, uma informação que a polícia negou. As autoridades dizem ter encontrado o vendedor de rua senegalês inconsciente numa rua do bairro de Lavapié.

Os manifestantes queimaram contentores do lixo e jogaram pedras contra as autoridades.

Seis pessoas foram detidas, uma delas menor.