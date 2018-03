Pelo menos quatro mortos em colapso de ponte pedonal em Miami

Numa conferência de imprensa, o responsável do departamento de bombeiros do condado Miami-Dade, David Downey, confirmou que no local foram encontradas sem vida quatro pessoas e outras nove foram transportadas para hospitais locais, sem, contudo, informar sobre o estado de destas.

O governador da Florida, Rick Scott, disse na mesma conferência de imprensa que será feita uma "investigação minuciosa" à queda da infraestrutura e que os seus responsáveis serão alvo de acusações.Rick Scott adiantou que as equipas de socorro mantêm-se no local para garantir que "se resgata quem possa ser resgatado".

O responsável dos bombeiros acrescentou que as equipas vão contar com elementos de escuta, câmaras e cães para averiguar a eventual existência de sobreviventes nos escombros."Temos de retirar parte da estrutura peça por peça. Está muito instável", salientou David Downey.

Já o senador da Florida Marco Rubio lamentou o acidente, assinalando que, "ironicamente, a ponte tinha sido desenhada para oferecer mais segurança" às pessoas para atravessar a autoestrada muito movimentada.A ponte pedonal tinha por objetivo ligar os edifícios de apartamentos de estudantes de Sweetwater, onde vivem cerca de 4.000 alunos, com o campus principal da Universidade Internacional da Florida.

A estrutura começou a ser construída na primavera de 2017 e a sua conclusão estava prevista para o início de 2019, noticia a agência EFE.

Lusa