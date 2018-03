Putin apela ao voto nas presidenciais de domingo na Rússia

"Em quem votar, como exercer o seu direito a uma escolha livre, depende da decisão pessoal de cada um. Mas se evitamos essa escolha, então essa escolha essencial e determinante será feita sem que a sua opinião seja tida em conta", declara Putin na mensagem divulgada pelo canal televisivo RT.



O candidato diz-se ainda convencido de que todos estão preocupados com o destino do país.



"É por isso que me dirijo a vós para vos pedir que vão às urnas votar no domingo. Usem do vosso direito de escolher o futuro", acrescenta.



Vladimir Putin, que lidera os destinos da Rússia há 18 anos, como chefe de Estado e primeiro-ministro, deverá conquistar o seu quarto mandato no domingo, que o colocará até 2024 à frente do país.



As eleições presidenciais contam ainda com mais sete candidatos: Pavel Groudinine, do Partido Comunista, que tem entre 7 a 8% das intenções de votos, o ultra-nacionalista Vladimir Jirinovski com 5 a 6%, a jornalista liberal Ksenia Sobtchak com 1 a 2%, enquanto os restantes candidatos colhem cerca de 1% das intenções de voto.



Declarado inelegível devido a uma decisão judicial que considerou orquestrada pelas autoridades, o principal opositor do Kremlin, Alexeï Navalny, apelou aos russos para que boicotem a votação.

Lusa