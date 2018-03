Sequenciado genoma de mamífero venenoso que surgiu na época dos dinossauros

O Solenodon hispano-americano (Solenodon paradoxus), nativo da República Dominicana, é uma espécie incomum, não só porque é um dos poucos mamíferos venenosos, mas também o único ramo restante de um género de mamíferos que se separou de outros insetívoros no momento da extinção dos dinossauros.

A sequenciação e a análise do genoma deste animal em risco de extinção foram realizadas por uma equipa liderada por Taras K. Oleksyk, da Universidade de Porto Rico em Mayagüez, em que participou o geneticista Agostinho Antunes, investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, e o seu aluno de doutoramento, Filipe Silva.

O projeto, publicado hoje no boletim científico GigaScience, permitiu responder a várias questões evolutivas, particularmente se o género solenodon realmente sobreviveu ao evento que exterminou os dinossauros. A extinção dos dinossauros é geralmente atribuída ao impacto de um meteorito.

Os investigadores portugueses descodificaram alguns dos genes potencialmente envolvidos no veneno destes enigmáticos mamíferos.

Segundo a investigação, o veneno do 'Solenodon paradoxus' flui de glândulas salivares modificadas através de sulcos nos seus incisivos afiados.

A espécie tem outras características primitivas e muito incomuns em mamíferos: garras muito grandes, um focinho flexível com a extremidade em forma de bola e glândulas mamárias posicionadas na parte traseira do animal.

Após sequenciação do genoma os investigadores concluíram que houve uma divisão de subespécies no solenodon hispano-americano há pelo menos 300 mil anos, o que significa que as subespécies do norte e do sul devem ser tratadas como duas unidades de conservação separadas e com estratégias de proteção distintas.

Os investigadores sublinham que, embora a 'árvore da vida' da classe dos mamíferos tenha sido fortemente investigada, este é o ramo mais remoto a ser adicionado ao "clube do genoma" dos mamíferos. O genoma humano foi sequenciado em 2001.

Altamente ameaçados, os solenodon sobrevivem em apenas alguns locais remotos das ilhas de Cuba e Hispaniola (Haiti e Republica Dominicana) nas caraíbas. Os solenodon de Cuba pertencem à espécie 'Solenodon cubanus' e os de Hispaniola à espécie 'Solenodon paradoxus'.

Os hábitos noturnos dos animais tornam difícil o seu estudo no habitat natural e de acordo com os investigadores para além da dificuldade de encontrar exemplares para obter amostras de sangue, o genoma do solenodon provou ser "particularmente difícil de sequenciar".

Lusa