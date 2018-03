Nacionalistas ucranianos em protesto frente às embaixadas e consulados russos

Efrem Lukatsky

Segundo a polícia, os protestos em frente à missão diplomática russa em Kiev decorreram de forma pacífica logo após a abertura das urnas, com a segurança do edifício a ser garantida por agentes das forças policiais e por membros da Guarda Nacional, que bloquearam também o tráfego nas ruas adjacentes.



Ainda em Kiev, diante da embaixada russa, os manifestantes empunharam cartazes com mensagens como "fora com os invasores moscovitas", "morte aos inimigos" ou "não há eleições de Putin na Ucrânia".



Os manifestantes tentam também impedir que os eleitores russos se desloquem até às assembleias de voto, apesar de as forças de segurança terem ordens para lhes impedir, ao longo de todo o dia de hoje, o acesso a embaixadas e consulados, à exceção dos diplomatas.



"A polícia e a Guarda Nacional estão a assegurar a ordem pública e a segurança nas instituições diplomáticas e consulares do país agressor [referência à Rússia] . Recordamos que, segundo decisão do Ministério do Interior, está proibido o acesso dos cidadãos da Federação Russa", recordou a polícia em comunicado

Noutras cidades ucranianas, como Kharkiv, Lviv ou Odessa, militantes dos partidos Svoboda ("Liberdade"), Praviy Sektor ("Setor Direito") e de outras organizações, maioritariamente nacionalistas, estão a manifestar-se também pacificamente, empunhando cartazes com a frase "Rússia = Guerra".