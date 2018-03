Filha de Beyoncé e Jay-Z foi a estrela de um leilão

O momento protagonizado por Blue Ivy aconteceu durante a Wearable Art Gala, no sábado. Esta é uma gala organizada pela mãe de Beyoncé, Tina Knowles, e o marido, Richard Lawson, e que tem como objetivo angariar dinheiro para uma organização não-lucrativa de arte.

O vídeo captado durante o evento mostra a filha dos músicos a oferecer inicialmente 17 mil dólares (quase 14 mil euros) por uma pintura em acrílico do ator Sidney Poitier. Depois, a menina de seis anos foi mais longe e ofereceu 19 mil dólares (cerca de 15 mil dólares).

Depois de levantar a mão, Jay-Z tentou parar a filha de continuar a licitar. O momento foi publicado nas redes sociais e tornou-se viral.

"19 para a menina Blue, sim, e ela está a gostar disso", brincou a apresentadora Star Jones.

Segundo a E! News, a filha dos músicos não teve sorte e o quadro acabou por ir para o ator e produtor Tyler Perry por 20 mil dólares (cerca de 16 mil euros).

Contudo, Blue Ivy não deixou que a família se fosse embora de mãos vazias. De acordo com a Vanity Fair, a menina de seis anos licitou uma instalação feita com livros, e venceu com o prémio final de 10 mil euros (cerca de oito mil euros).