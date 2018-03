Os cartoons anti-Trump de Jim Carrey

A primeira 'provocação' com recurso ao desenho surgiu em agosto do ano passado, através do Twitter, com um cartoon, em que Carrey colocou Trump sozinho num barco a afundar com a bandeira norte-americana. A acompanhar, a legenda: "O que será preciso para que o Partido Republicano atire este homem borda fora? Quanto vamos ter de nos afundar até que os republicanos se tornem patrióticos?"

O cartoon tornou-se viral nas redes sociais e o mesmo aconteceu com os seguintes. Em novembro, Jim Carrey retratou Donald Trump como "o medo da absoluta inutilidade que se esconde na arrogância e na brutalidade":

Dias depois, a primeira crítica às ligações entre Rússia e Estados Unidos, com Trump a beijar o rabo de Vladimir Putin:

O mais recente cartoon a visar Trump foi partilhado esta segunda-feira, onde o Presidente norte-americano surge como uma "bruxa malvada", acompanhada pelos "macacos voadores de Putin":

Apesar da predominância na presença de Trump nos cartoons de Jim Carrey, o ator também usa este novo hobbie para criticar outras figuras da administração Trump, como a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, ou até o fundador do Facebook Mark Zuckerberg, a propósito da polémica sobre o alegado uso ilegal de dados por parte da rede social:

Nem tudo são críticas. No Twitter de Jim Carrey há também lugar a homenagens, como a que o ator fez ao físico Stephen Hawking, falecido na passada quarta-feira:

Apesar de também motivarem alguma polémica, os cartoons de Jim Carrey continuam a ganhar popularidade e a trazer seguidores ao ator na rede social Twitter. São quase 18 milhões.