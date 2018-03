Escolas fechadas e Nova Iorque e Nova Jérsia a meio gás devido tempestade de neve

O governador do estado de Nova Jérsia, Phil Murphy, decretou o estado de emergência e ordenou o encerramento dos serviços públicos cujos empregados não sejam essenciais na resposta às emergências. As previsões apontam que a tempestade, que será acompanhada de ventos fortes, afete mais da metade deste estado.

O governador advertiu que a tempestade, que se junta a outras que já atingiram este mês vários estados do nordeste dos EUA, pode derrubar linhas elétricas e disse que as companhias que fornecem energia elétrica se comprometeram a convocar mais pessoal perante essa possibilidade.

Já o 'mayor' de Nova Iorque, Bill de Blasio, avisou os nova-iorquinos para os perigos nas estradas, recomendando o uso dos transportes públicos. De Blasio indicou que a tormenta pode ser menor do que se espera, mas afirmou que não quer cometer riscos.

Os serviços de emergência da cidade advertiram os moradores das zonas costeiras para a possibilidade de inundações e assinalaram que esta quarta-feira estará ativo o seu centro de operações, de onde será coordenado todo o trabalho.

O departamento de limpeza disse que colocará na rua 1.600 máquinas para remover a neve.Algumas companhias aéreas já cancelaram voos, a maioria no aeroporto internacional de Filadélfia, segundo o jornal The New York Times.

