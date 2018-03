Fiança de 25€ passa para 408M€ e mantém detido irmão de suposto homicida de liceu na Florida

Zachary Cruz, 18 anos, foi detido este domingo após ter entrado na escola de Parkland onde o seu irmão, Nicolas, matou 17 pessoas, no dia 14 de fevereiro.

A entrada em propriedade privada é um crime que normalmente envolve uma fiança de 25 dólares, mas a juíza Theresa Mollica concordou com os procuradores que Zachary Cruz tinha sido avisado para não se deslocar à escola e que a gravidade do massacre justificava uma fiança elevada para que o jovem não seja libertado.

"Muitos (pais) não deixaram os filhos irem à escola hoje. Sentiram-se aterrorizados outra vez", disse a procuradora Sarahnell Murphy, numa audição esta terça-feira.

O advogado de defesa, Joseph Kimok, considerou que a fiança e as condições são desproporcionadas face ao crime de invasão de propriedade.

"Ele está retido por ser irmão de quem é, não por algo que tenha feito", disse. De acordo com o relatório da detenção, Zachary Cruz disse aos agentes que se deslocou à escola para "refletir sobre o tiroteio".

O jovem não resistiu à detenção e não foi relatada qualquer posse de armas.Mesmo assim, Murphy considerou que Zachary pode representar uma ameaça.

A juíza também ordenou que o jovem utilize um monitor e que se mantenha afastado de estabelecimentos escolares -- em particular do liceu Stoneman Douglas, em Parkland, onde ocorreu o tiroteio -, caso seja libertado. Além disso, o jovem está impedido de visitar o irmão, que está detido no mesmo local.Zachary e Nikolas têm a mesma mãe biológica, mas são filhos de pais diferentes.

Ambos foram adotados quando eram muito novos por Roger e Lynda Cruz, e mudaram-se para a casa destes, em Parkland. Os pais adotivos já faleceram.Nikolas Cruz, que sempre recusou ajuda para os seus problemas psicológicos e obsessão com armas, admitiu declarar-se culpado das 17 acusações de homicídio e 17 acusações de homicídio na forma tentada, caso os procuradores desistam da sentença à pena de morte, o que foi recusado.

Relatórios policiais mostram que Zachary também teve um percurso problemático, incluindo uma detenção por roubo. A sua mãe adotiva fez chamadas frequentes para a polícia a dar conta de fugas de casa e da sua recusa em ir para a escola, por ser mal-educado e tentar partir coisas. Algumas das chamadas foram feitas quando Zachary tinha 11 anos.

Lusa