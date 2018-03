Presidente da Eslováquia concorda em designar novo governo

A crise política no executivo de coligação eslovaco foi desencadeada na sequência do assassinato de um jornalista e da sua namorada, em finais de fevereiro, e implicou a demissão do ministro do Interior, e de seguida do chefe do governo, Robert Fico.

"Amanhã (quinta-feira) nomearei Peter Pellegrini primeiro-ministro do governo e de seguida aceitarei a sua proposta de designação dos membros do novo gabinete", disse Kiska em declarações à televisão TA3.

O novo Governo vai suceder ao executivo do social-democrata Robert Fico, que como assinalou o chefe de Estado "se demitiu sob pressão da cidadania e em relação com a crise governamental". Kiska, um empresário independente que derrotou Fico na segunda volta das presidenciais em março de 2014 com o apoio das forças de direita, reconheceu que não está "cem por cento satisfeito" com a composição do gabinete, mas sublinhou que deve atuar dentro das margens impostas pela Constituição.

Na segunda-feira, o chefe de Estado eslovaco tinha rejeitado o novo executivo proposto por Pellegrini, após considerar as alterações insuficientes para garantir a confiança da população.

Na ocasião, Kiska argumentou que a equipa proposta não fornecia garantias sobre um avanço importante na investigação do homicídio do jornalista Jan Kuciak, crime que desencadeou uma crise política e a demissão de Fico da chefia do executivo, dominado pelo seu partido Smer (Direção - social-democracia).

"É necessário um governo capaz de convencer a cidadania de que assegura uma investigação independente e imparcial do assassinato de Jan Kuciak e (da sua companheira) Martina Kusnirova, e também a suspeita de crime organizado sobre o que escrevia o jornalista assassinado", disse.

No momento da sua morte, Kuciak investigava supostos vínculos da máfia italiana com círculos próximos do governo de Robert Fico, mas até ao momento a investigação policial para esclarecer o duplo assassinato não registou progressos.

O novo executivo deverá submeter-se ainda a uma sessão de investidura no parlamento, onde garante uma ligeira maioria dos 150 lugares. Fico apresentou como condições para se demitir que o novo primeiro-ministro fosse proveniente do seu partido Smer (social-democrata) e sublinhou o objetivo em completar a atual legislatura, até março de 2020.

A decisão do chefe do executivo e líder dos sociais-democratas foi na ocasião aceite pelos seus parceiros no poder, o ultranacionalista Partido nacional eslovaco e do Most-Hid, que representa a minoria húngara.

No entanto, nem a demissão do ministro do Interior nem a posterior renúncia de Fico apaziguaram os protestos contra a corrupção, a exigência de eleições antecipadas e uma investigação imparcial sobre o assassinato.

Para esta sexta-feira voltaram a ser convocados novos protestos, os mais participados no país desde 1989, na ainda ex-Checoslováquia, e na sequência da declaração da independência eslovaca em 1993, quanto o país se separou da atual República Checa.

Lusa