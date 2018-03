Apagão no Brasil deixou 70 milhões de pessoas sem luz

A falha ocorreu num disjuntor de uma subestação de Xingu, no estado do Pará (norte), provocando a desconexão automática em diversas linhas de transmissão, indicou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em comunicado.

O problema, que se registou às 15:40 de terça-feira (hora local, 18:40 em Lisboa), afetou 22,5% da procura total de energia do país.O diretor geral do ONU, Luiz Eduardo Barata Ferreira, informou que cerca de 70 milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão, verificando-se "praticamente um colapso do sistema" na região nordeste.

Nos estados de Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins, na região norte, o "processo de recomposição" da eletricidade foi retomado, mas em alguns estados do nordeste, apenas foi recuperar o fornecimento em 50%, segundo a operadora elétrica.

Além disso, o problema teve reflexos em algumas regiões do sul e sudeste do país, como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, que também sofreram parcialmente falhas de abastecimento devido a uma interrupção de eletricidade por motivos de segurança.

A quebra desligou a sinalização de trânsito de grande parte das cidades das regiões norte e nordeste do Brasil, assim como alguns serviços de metropolitano e comboio, enquanto alguns estabelecimentos se viram obrigados a encerrar.

O ministro de Minas e Energia do Brasil, Fernando Bezerra Coelho Filho, afastou a possibilidade de ocorrerem novos apagões, alegando que se trata de um problema da linha de transmissão e não um problema de abastecimento."Estamos completamente tranquilos quanto ao abastecimento", afirmou o ministro à imprensa.

Lusa