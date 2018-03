Remessas são principal fonte não-petrolífera de receitas externas para Timor-Leste

A análise faz parte de um estudo sobre o mercado laboral em Timor-Leste feito pelos académicos Brett Inder e Katy Cornwell, do Centro para Economia de Desenvolvimento e Sustentabilidade, da universidade australiana Monash.

O impacto da emigração timorense é também analisado num artigo do investigador Richard Curtin, do Development Policy Centre, da Universidade Nacional Australiana.Os dados mostram que em 2017 foram feitas mais de 85 mil transferências para Timor-Leste, o que tornou a mão de obra "a maior exportação" do país, à frente do café, com receitas anuais entre 10 e 20 milhões de dólares, ou do turismo, com receitas de 15 milhões.

O valor é especialmente significativo num país onde o salário mínimo é de cerca de 125 dólares (100 euros) por mês e fora do Estado continua a haver oportunidades muito limitadas de trabalho. O maior volume de remessas, cerca de 28 milhões de dólares (22,6 milhões de euros), tem origem no Reino Unido - onde as transferências médias rondaram os 401 dólares (324 euros).

Os dados mostram, em grande parte, o que motiva as grandes filas de timorenses que diariamente pedem a nacionalidade portuguesa na Embaixada em Díli - chegando a causar problemas ao funcionamento deste posto consular.

Estima-se que estejam no Reino Unido entre 16 mil e 19 mil timorenses, todos com passaporte português, a trabalhar principalmente em fábricas, armazéns e na limpeza.Igualmente significativas são as remessas da Coreia do Sul, onde milhares de timorenses estão a trabalhar no âmbito de um programa bilateral de apoio ao trabalho.

Neste caso foram enviados para Timor-Leste cerca de 10 milhões de dólares (8 milhões de euros) com a transferência média a ser de 767 dólares (620 euros).Seguem-se remessas da Austrália (cerca de três milhões; 2,4 milhões de euros), com uma média de 448 dólares (362 euros) por transferência.

As remessas, como nota Curtin, provêm, por isso, tanto de emigrantes normais como de trabalhadores abrangidos por programas de intercâmbio públicos - casos da aCoreia do Sul e Austrália.

Lusa