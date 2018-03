Trump diz que já tem dinheiro para começar a construir muro com México

"Consegui 1.600 milhões de dólares, (cerca de 1.300 milhões de euros) para começar o muro na fronteira sul, o resto chegará", afirmou na rede Twitter o chefe de Estado, que tinha pedido ao Congresso 25 mil milhões de dólares (20 mil milhões de euros) para esta construção, uma promessa eleitoral.

Republicanos e democratas alcançaram esta quarta-feira um acordo para o orçamento da administração, no valor de 1.300 mil milhões de dólares (mais de mil milhões de euros), que contém uma verba para o muro com o México e prevê um grande aumento dos gastos com a defesa (78 mil milhões de dólares; 63 mil milhões de euros).

O Presidente também se referiu aos 'dreamers' ("sonhadores"), os jovens indocumentados em risco de deportação, cujo futuro esteve em cima da mesa durante as negociações e que o acordo agora alcançado nem sequer menciona. Os democratas condicionavam o seu apoio ao orçamento à regularização destes jovens, mas acabaram por ceder na negociação.

"Os democratas não quiseram tratar do DACA (sigla em inglês do plano, aprovado pelo seu antecessor, Barack Obama, que beneficiava os "sonhadores"). Teria sido muito fácil, mas eles simplesmente não quiseram saber. Eu tive de lutar pelas forças armadas e início do muro", lê-se na mensagem, publicada ao final da noite de quarta-feira na rede Twitter.

O acordo prevê ainda 52 mil milhões de dólares (42 mil milhões de euros) para programas sociais domésticos. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, disse estar satisfeito com o acordo, apesar das concessões.

"Cada projeto de lei exige um compromisso e neste projeto de lei houve muitos, mas no final, nós, os democratas, sentimo-nos muito bem porque muitas das nossas prioridades para a classe média foram incluídas", disse, em comunicado.

Trump, por seu turno, lamentou ter tido de "gastar dinheiro em presentes para os democratas" para que apoiassem um aumento salarial dos militares e a compra de novos equipamentos.

Lusa