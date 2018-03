As "gordas" da semana

AS MARCAS DAS CHAMAS, CINCO MESES DEPOIS

A semana noticiosa ficou marcada, no panorama nacional, pela apresentação do relatório da Comissão Técnica Independente ao incêndio de outubro, o mais grave de sempre na Europa.

Um relatório que tem o Governo como principal visado. Em causa, a redução dos meios de combate aos fogos, numa altura em que o risco de incêndio ainda era elevado.

Em entrevista no Jornal da Noite, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, rejeitou a ideia de culpabilização do Executivo e preferiu destacar o "esforço de todos os portugueses" para que se estejam a limpar terrenos "como nunca antes":

A Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Portugal pede apenas uma coisa: "que a culpa não morra solteira".

O QUE FALHOU EM TANCOS

Esta semana foi também conhecido um outro relatório sobre um tema também ele sensível no que diz respeito à atuação do Governo. Um documento que aponta várias "deficiências e lacunas" nos Paióis Nacionais de Tancos, assaltados em junho do ano passado.

Conclusões que levaram o Executivo a admitir que as medidas de segurança em Tancos eram "manifestamente insuficientes":

Se por um lado o PS defende que o relatório mostra que o ministro Azeredo Lopes fez tudo o que devia, e dá o caso por encerrado, o PSD e o CDS dizem que muitas perguntas ficaram sem resposta.

UM SURTO AINDA VIVO

Ao longo da semana continuou a aumentar o número de casos de sarampo no país. A última atualização da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para 68, sendo que 19 já estão curados.

A DGS espera agora uma fase de "menor transmissão", com o Governo a defender que não é necessário alterar o plano de vacinação:

Um surto em que se ficou também a saber que dois em cada três dos casos são de profissionais de saúde que receberam as duas doses da vacina, segundo o secretário de Estado adjunto da Saúde, Fernando Araújo.

SEM "MEDO DE NADA NEM DE NINGUÉM"

No panorama político, a semana ficou marcada pela nomeação de um novo secretário-geral do PSD, depois da saída de Feliciano Barreiras Duarte.

O escolhido foi José Silvano, advogado e deputado social-democrata de 61 anos. Na primeira intervenção pública depois de aceitar o cargo, explicou que o fez com o objetivo de unir o partido e disse não ter medo "de nada nem de ninguém":

A AMEAÇA TERRORISTA

A semana fechou com um ataque, já reivindicado pelo grupo extremista Daesh, a um supermercado em Trèbes, no sul de França. O atacante, de 26 anos, foi abatido mas fez antes quatro vítimas mortais, entre as quais um português.

O Presidente francês garante empenho absoluto na luta contra o flagelo terrotista e na procura de respostas para este novo atentado.

UM SONHO MUNDIAL

É com otimismo que Portugal encara a participação no Mundial 2018. Perspetivas positivas que têm tanto em esperança como em responsabilidade, depois do título europeu conquistado em França há dois anos.

A seleção nacional está na Suíça, onde vai realizar mais dois jogos de preparação, frente a Egito e Holanda. Na chegada a um dos países com maior presença de emigrantes, o clima era de euforia:

Os campeões europeus já revelaram a roupa que os vai vestir nesta campanha - que se quer longa - por território russo. O vermelho continua a ser a cor predominante no equipamento principal e o branco domina no segundo equipamento:

UMA PERDA (QUASE) IRRECUPERÁVEL

Se na última semana o mundo perdeu, com a morte de Stephen Hawking, uma das maiores referências no que toca ao conhecimento do universo em que vivemos, esta semana a Natureza deu-nos mais um sinal alarmante sobre o que ainda está para vir.

Morreu o último macho de rinoceronte-branco-do-norte. O único que resistia. Vivia numa reserva do Quénia, mas estava cada vez mais doente e acabou por ser abatido.

Restam agora duas fémeas em todo o mundo. A única esperança para que a espécie não desapareça é a fertilização artificial, que custa cerca de 8 milhões de euros.