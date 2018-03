Fundador da Toys 'R' Us morre uma semana depois do processo de insolvência

"Tem havido muitos momentos tristes para a Toys 'R' Us nas últimas semanas e nenhum é mais doloroso que as notícias de hoje (quinta-feira) sobre o falecimento do nosso querido fundador, Charles Lazarus", informou a empresa nas redes sociais.

Nascido em Washington em 1923, Lazarus abriu em abril de 1948 a sua primeira loja de móveis para bebé, que alargou depois a oferta a brinquedos e produtos para crianças.Em 1957 a loja irá converte-se na Toys 'R' Us, nome com o qual entrou em Bolsa em 1978.

Em março de 2005, o consórcio formado pelas firmas Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital e Vornado Realty Trust chegou a um acordo para retirar a Toys 'R' Us do mercado e comprá-la por 6.600 milhões de dólares.

Em 2013, abandonou os planos para regressar ao mercado. Desde então, manteve um alto endividamento, o que limitou a sua capacidade de investir em planos de crescimento, incluindo o desenvolvimento do seu canal 'online'. Há três dias a Toys 'R' Us Iberia Real Estate, sociedade da Toys 'R' Us Iberia detentora de parte dos imóveis do grupo em Espanha e Portugal, solicitou uma assembleia de credores no tribunal de Comércio de Madrid.

As restantes sociedades do Grupo Toys 'R' Us Iberia mantêm a atividade com normalidade e iniciaram os processos necessários para procurar potenciais compradores do negócio na Península Ibérica, explica a empresa. A solicitação de uma assembleia de credores desta empresa, que possui 26 imóveis, tem como objetivo, segundo o grupo, proteger os ativos imobiliários da cadeia de brinquedos.

Num comunicado enviado posteriormente, a multinacional adianta que o pedido de declaração de insolvência dos credores "é o resultado da sua posição como garantia do financiamento emprestado ao grupo" por "diferentes fundos internacionais".

Lusa