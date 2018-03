Pelo menos 13 mortos em incêndio num edifício no Vietname

Segundo o 'site' de informação oficial VietnamPlus, incêndio do Carina Plaza deflagrou pelas 00:00 horas locais no parque de estacionamento subterrâneo que liga os diversos blocos do imóvel e rapidamente alastrou aos andares superiores, tendo os bombeiros demorado várias horas a circunscrever as chamas.

"Treze pessoas morreram e mais de uma dezena de outras ficaram feridas. Morreram por asfixia", disse uma funcionária, a coberto do anonimato, acrescentando que a causa do incêndio não foi ainda identificada.

"Nós estávamos a dormir, e eu fui acordada por uma explosão. Não conseguia respirar, por causa do fumo negro", relatou Le Thi Vang, residente no edifício, ao 'site' de informação oficial VNExpress.

"Começámos a correr, mas havia fumo em todo o lado. Não sabíamos para onde ir e acabámos por ter de saltar do segundo andar", prosseguiu a mulher de 45 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.

O grande e luxuoso complexo composto por vários edifícios com entre 15 e 22 andares, uma piscina e um 'court' de ténis, situa-se num bairro residencial da antiga Saigão, a maior cidade do Vietname.

Os incêndios em casas, bares ou restaurantes são frequentes neste país do sudeste asiático onde as normas de segurança são pouco respeitadas.

Em novembro de 2016, um incêndio num bar de 'karaoke' em Hanói fez também 13 mortos, sobretudo trabalhadores encurralados em pequenas salas insonorizadas para que os clientes possam cantar.

Lusa