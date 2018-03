Sequestro em supermercado francês termina com atacante abatido

Direto

Última atualização às 14:38

Cerca das 13:40, hora de Lisboa, a polícia francesa lançou um raide no supermercado em Carcassone, França, onde um homem tomou hoje vários reféns. O atacante morreu, confirmou o ministro do Interior francês.

O governante disse já também que o suspeito, Redouane Lakdim, agiu sozinho.

As autoridades ainda procuraram um eventual cúmplice e tinham evacuado escolas e alguns locais da cidade de Carcassonne. As lojas tiveram ordem para fechar as portas e nos hóteis e restaurantes os clientes foram aconselhados a ficar no interior dos edifícios.

Redouane Lakdim, um marroquino com cerca de 30 anos, seguido por radicalização islâmica, é suspeito de ser o sequestrador. Barricou-se com reféns num supermercado onde matou pelo menos duas pessoas.

Duas outras pessoas foram baleadas nos arredores de Carcassone. Uma morreu e outra ficou ferida. Os disparos terão sido feitos pelo mesmo suspeito, que lhes terá roubado um carro, antes de se dirigir para o supermercado.

O homem tinha exigido a libertação de Salah Abdeslam, um dos atacantes do atentado de Paris em 2013, segundo a BFM TV.

"Tudo leva a crer que se trata de um ataque terrorista", disse o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe. O Presidente francês Emmanuel Macron enviou o ministro do Interior para o local.

A unidade antiterrorismo abriu uma investigação ao incidente.

Um homem entrou no supermercado Super U cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa), de acordo com o Ministério Público francês, citado pela France-Presse.

O sequestrador abriu fogo e afirmou pertencer ao movimento jihadista Daesh, adianta a agência. Uma testemunha disse que o atirador gritou "Allah Akbar" ao entrar no supermercado.

Um polícia ferido

Pouco antes, o atirador atingiu a tiro um polícia que fazia jogging com outros três a cerca de 10 quilómetros do supermercado. O polícia, atingido num ombro, está livre de perigo.

O automóvel do atacante dos polícias foi detetado pela polícia no parque de estacionamento do supermercado.