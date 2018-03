Homenagens às vítimas em Trèbes

.A cerimónia é presidida pelo bispo de Carcassonne e Narbonne na igreja Saint-Étienne de Trèbes, em homenagem aos quatro mortos e aos três feridos no atentado reivindicado pelo Daesh.

A homenagem nacional a Arnaud Beltrame, "caído como um herói", segundo o Presidente francês, Emmanuel Macron, e cuja morte emocionou fortemente o país, foi anunciada no sábado, no final de um conselho da Defesa no palácio presidencial do Eliseu, mas a data não foi ainda divulgada.

A seguir, está marcada uma marcha lenta da igreja em Trèbes até ao supermercado.