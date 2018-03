Cantor critica marcha contra armas e redes sociais pedem boicote às suas músicas

Mais de 1,5 milhões de pessoas participaram no sábado na "Marcha pelas Nossas Vidas", nos Estados Unidos, organizada depois do tiroteio numa escola em Parkland (Florida) que causou 17 mortos no dia 14 de fevereiro.

Para Jesse Hughes, cantor do grupo norte-americano, os sobreviventes do massacre estão a usar a morte dos seus colegas e professores para evitarem as aulas.

"Como sobrevivente de um tiroteio em massa, posso dizer-lhe da minha experiência direta que aqueles que se manifestam e faltam às aulas estão a insultar a memória daqueles que foram mortos e insultam a mim e a todos amantes da liberdade com as vossas ações ", escreveu o cantor de 45 anos numa rede social.

O cantor criticou também Emma Gonzalez, uma das sobreviventes do ataque em Parkland e um dos principais rostos do movimento, a quem chamou de "mentirosa".

As mensagens do cantor causaram impacto nas redes sociais, com muitas pessoas a pedirem um boicote às suas músicas.

Com Lusa