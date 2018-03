Morna de Cabo Verde candidata a património mundial na UNESCO

O processo de candidatura será entregue pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.Cabo Verde contou com o apoio de Portugal neste processo, tendo Paulo Lima, especialista na elaboração de processos de candidatura a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, estado no país para uma missão de assessoria técnica de apoio à instrução da candidatura.

Paulo Lima, também investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, esteve envolvido nas candidaturas portuguesas ganhadoras do fado, cante alentejano e arte do chocalho.

No dia 27 de fevereiro, o parlamento cabo-verdiano aprovou, por unanimidade, a data de 3 de dezembro como Dia Nacional da Morna, dia em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905 - 1958), considerado um dos maiores compositores do país do género musical.

O Dia Nacional da Morna visa homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical.

Depois de entregar a candidatura, o país fica à espera de conhecer a decisão em dezembro de 2019, segundo previsão do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Lusa