Polícia brasileira acredita ter encontrado corpo carbonizado da Miss Altônia

A Polícia Civil encontrou dois corpos carbonizados, dentro de um carro, numa estrada rural da cidade.

Segundo o G1, as autoridades acreditam que um dos corpos é da estudante de Psicologia, que foi vista pela última vez na quinta-feira, enquanto ia para a faculdade. No veículo, foram ainda encontrados fragmentos de um telemóvel e de um caderno, que podem ser de Bruna Zucco.

A avó de Bruna Zucco contou à plataforma brasileira que a jovem tinha desaparecido durante a manhã e que tinham ido à procura da jovem. Agda de Lima Segantin acabou por ir ao local onde o veículo queimado foi encontrado, mas não havia nada que pudesse ser identificado.

No interior do carro, estava outro corpo, que poderá pertencer ao empresário local Valdir Brito Feitosa, desaparecido desde a madrugada de quinta-feira. O veículo foi reconhecido pelo irmão do empresário brasileiro.

A identificação dos corpos só poderá ser feita daqui a pelo menos 30 dias, após a conclusão do exame de ADN. Até lá, as autoridades brasileiras vão continuar a investigar o caso, que acreditam tratar-se de um homicídio.