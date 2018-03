Turquia mantém como objetivo adesão plena à UE

"Apesar das adversidades, caminhamos até à plena adesão, e esse é também o nosso objetivo hoje", assegurou Erdogan aos media no aeroporto internacional de Istambul, em declarações transmitidas em direto pela emissora CNNTürk.

Segundo o chefe de Estado, foi no decurso dos governos do seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, no poder desde 2002) que a Turquia mais progrediu na aproximação ao bloco comunitário, e após assumir o estatuto de candidato à adesão em 1999.

"Aprofundámos as relações com a UE e o maior progresso no caminho até à adesão plena ocorreu durante o nosso governo", sublinhou.

Numa referência ao atual bloqueio das negociações de adesão, iniciadas em 2005 e na prática suspensas, com vários Estados-membros a pedirem inclusive o seu total abandono, Erdogan reconheceu problemas posteriores a um anterior "período positivo" e motivados por "considerações políticas".

O Presidente confirmou que vai abordar com os líderes europeus o pacto entre Bruxelas e Ancara para estancar o fluxo de refugiados que se dirigem para a Europa, e que após dois anos em vigor, segundo dados do ministério das Migrações helénico, reduziu em 97% a migração ilegal em direção às ilhas gregas.

Neste âmbito, voltou a emitir críticas ao assinalar que a Turquia cumpriu a sua parte do pacto, que consiste em aceitar de volta os imigrantes chegados à Grécia a partir do seu território após 20 de março de 2016, e apesar de a União ainda não ter fornecido a soma de dinheiro acordada.

A UE disse ter iniciado este mês o desbloqueio de uma nova parcela da soma de três mil milhões de euros adicionais, para além da soma inicial do mesmo valor prevista no pacto e que devem ser fornecidos a Ancara.

A UE também se comprometeu em levantar as restrições sobre os vistos atribuídos aos turcos para entrar no espaço Schengen, sob reserva de uma avaliação das ações da Turquia no combate aos fluxos migratórios clandestinos.

"Vamos recordar-lhe [em Varna] que não aceitamos que nos apliquem um duplo critério e que nos continuem a fazer esperar", adiantou o Presidente turco.

No entanto, mostrou-se confiante num resultado positivo do encontro de hoje e onde, após ser recebido pelo primeiro-ministro búlgaro Boiko Borisov, participará num jantar com os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"A última vez, em maio, vamos encontrámo-nos em Bruxelas e foi muito positivo, oxalá que em Varna sigamos em frente", declarou Erdogan, numa alusão ao encontro desta segunda-feira, o primeiro entre Bruxelas e Ancara desde maio de 2017.

Lusa