Comboio que terá transportado Kim Jong-un abandona Pequim

Apesar de o governo chinês não ter confirmado a visita, vários media avançam que Kim Jong-un esteve mesmo em Pequim.



Segundo o jornal japonês Sankei, que cita fontes não identificadas do Partido Comunista Chinês, Kim Jong-un reuniu-se hoje com vários líderes chineses.



Na segunda-feira à noite, duas emissoras japonesas noticiaram a chegada de um comboio com origem na Coreia do Norte a Pequim e um invulgar reforço da segurança em torno da residência onde altos quadros de Pyongyang costumam ficar na capital chinesa.



O comboio verde e amarelo, com 21 carruagens, é semelhante àquele que anteriormente transportou o ex-líder norte-coreano Kim Jong Il, na sua última deslocação a Pequim, em 2011.



O Governo da Coreia do Sul disse também desconhecer uma eventual deslocação de Kim a Pequim, mas afirmou que estava a acompanhar a situação.



O acesso à praça de Tiananmen foi também limitado, um protocolo habitual quando ocorrem visitas de líderes estrangeiros ao Grande Palácio do Povo, que se encontra junto à praça.



O episódio antecede os encontros previstos de Kim Jong-un com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no final de abril, e com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio.



Caso se confirme, esta terá sido a primeira deslocação do líder norte-coreano ao exterior desde que ascendeu ao poder, em dezembro de 2011.



Pequim continua a ser o mais importante aliado do regime norte-coreano, apesar do crescente distanciamento devido ao programa nuclear e de misseis balísticos empreendido por Pyongyang.

Lusa