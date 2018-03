Gato salvo depois de ficar três dias em cima de um poste de eletricidade

O salvamento, que foi divulgado através de um vídeo em direto no Facebook, aconteceu depois dos serviços de emergências serem inundados por chamadas de preocupação pela segurança do felino branco e preto.

"Nós adoramos animais", disse o capitão dos bombeiros de Phoenix, citado pelo New York Post. Rob McDade acrescentou ainda que os bombeiros locais frequentemente são chamados a intervir no salvamento de animais de situação como incêndios, inundações ou até árvores.

"Mas temos vidas humanas para salvar ao mesmo tempo", justificou o bombeiro, devido à demora no salvamento do gato.

Um vídeo da situação foi publicado no Facebook, o que levou a que mais pessoas ligassem para os serviços de emergência.

Segundo o jornal norte-americano, o gato estaria preso no cimo do posto desde sexta-feira. Contudo, o dono do animal só soube da situação até ver o vídeo nas redes sociais.