Laboratório espacial descontrolado vai cair em breve na Terra

Tiangong-1, aparelho a cargo da agência espacial chinesa, vai entrar descontroladamente na atmosfera, visto não ser possível a monitorização da queda do dispositivo. Agora, o aparelho está em trajetória descendente e os responsáveis não são capazes de prever com exatidão o local e o dia em que o laboratório chinês chegará à superfície terrestre.

O engenho ficou sem tripulantes em 2013 e, neste momento, está a orbitrar a Terra. Segundo os dados revelados pela Agência Espacial Europeia, prevê-se que o laboratório espacial entre na atmosfera terrestre entre 30 de Março de 2 de Abril, embora se alerte que a estimativa é "altamente variável".

Gráfico ESA (Agência Espacila Europeia)

O que acontece quando Tiangong-1 entrar na atmosfera?

O objeto vai desintegrar-se devido à densidade da atmosfera da Terra e, com o calor friccional, a maior parte da estação queima. "Somente elementos feitos de titânio ou aço inoxidável suportam estas temperaturas", explica Holger Krag, responsável pelo departamento de detritos da Agência Espacial Europeia. Apenas 20 a 40% de um objeto desta massa sobrevive à reentrada na atmosfera.

A reentrada, diz Holger Krag, "não é comparável a um impacto de meteorito", enfatizando que a queda não vai provocar crateras. O rasto de detritos no solo pode ter mais de mil quilómetros de comprimento, mas as distâncias entre os fragmentos vão ser grandes.

O especialista diz também que não há razões para alarmismos. Estima-se que a probabilidade de ser ferido por um pedaço dos detritos seja "tão alto como a hipótese de ser atingindo por um raio duas vezes num ano".

Qual era o plano inicial?

No final da vida útil do laboratório espacial estava prevista uma reentrada controlada na atmosfera. Assim, os responsáveis pela monitorização do Tiangong-1 teriam programado a ignição dos motores, desacelerando-o de maneira significativa para que este caísse em direção à Terra. As peças que resistissem à entrada cairiam no oceano Pacífico, longe de qualquer área povoada. Este método já foi utilizado vezes entre 2008 e 2015.

No entanto, o laboratório espacial chinês deixou de funcionar em março de 2016, sem perder a sua integridade estrutural. Tanto quanto pode ser confirmado, perdeu-se o contacto com o Tiangong-1 e deixou de ser possível programar o aparelho.

Curiosidades do "Palácio Celeste" chinês

O Tiangong-1 – que significa Palácio Celeste – foi o primeiro laboratório espacial chinês a ser lançado, em setembro de 2011. A agência espacial da China não revela os motivos do lançamento do aparelho e não se conhecem as suas funções e especificidades.

Várias agências espaciais estão a acompanhar a trajetória do laboratório, coordenando esforços para tentar calcular onde e quando irá cair. Calcula-se que, quatro dias antes de chegada à superfície, seja possível limitar uma zona para a queda do Tiangong-1.