Putin declara luto nacional pelas vítimas de incêndio na Sibéria

Putin assinou um decreto para que o dia de luto nacional se assinale na quarta-feira, segundo o comunicado. A decisão do chefe de Estado surge depois de milhares de pessoas se terem concentrado em Kemerovo para pedir explicações às autoridades sobre a tragédia ocorrida num centro comercial no passado domingo e à medida que se vão conhecendo numerosas irregularidades.

Antes o opositor russo Alexei Navalny tinha exigido a declaração de luto nacional em toda a Rússia pelas 64 vítimas mortais."Queremos o luto, as pessoas exigem o luto", escreveu Navalny na sua página na internet, onde faz referência ao protesto de centenas de pessoas em Kemerovo para exigir respostas das autoridades sobre a tragédia.

Também foi convocada através das redes sociais uma concentração silenciosa em Moscovo para homenagear as vítimas."Esta ação não foi acordada com as autoridades. Vamos concentrar-nos na praça Pushkin, junto à estátua. Estaremos sem cartazes nem faixas, será uma vigília silenciosa", afirmam os organizadores numa mensagem na rede social Facebook.

Lusa