Detidos os dois polícias regionais que acompanhavam Puigdemont

Fontes policiais citadas pela agência Efe adiantam que a detenção foi concretizada na sequência de diligências feitas pelo Ministério Público e pela Audiência Nacional sobre um alegado delito de encobrimento.

Os dois agentes dos Mossos d'Esquadra viajavam no mesmo veículo do ex-presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont quando este foi preso no domingo pela polícia alemã, depois de atravessar a fronteira vindo da Dinamarca.

A detenção aconteceu na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Supremo Tribunal Espanhol.

Carles Puigdemont fugiu em outubro de 2017 para a Bélgica e faz parte de um grupo de 13 separatistas a quem o Supremo Tribunal espanhol acusou de delito de rebelião na sexta-feira da semana passada.

Lusa