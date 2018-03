Equador restringe comunicações a Julian Assange na embaixada em Londres

"O Governo do Equador suspendeu os sistemas que permitem a Julian Assange comunicar com o exterior a partir da embaixada equatoriana em Londres", informaram hoje as autoridades do país numa nota de imprensa, na qual afirmam que a medida entrou em vigor na terça-feira.

O Governo liderado por Lenin Moreno argumenta que "a medida foi tomada perante o incumprimento por parte de Assange do compromisso escrito que assumiu com o Governo em dezembro de 2017, através do qual se obriga a não emitir mensagens que pressupõem uma ingerência em relação a outros Estados".

Apesar de sucessivas petições por parte do Equador, Assange voltou a manifestar-se sobre questões políticas que afetam outros países na segunda-feira, quando criticou no Twitter a decisão do Governo britânico de expulsar diplomatas de Moscovo em resposta ao envenenamento do espião Serguei Skripal.

"Apesar de ser razoável que Theresa May pense que o Estado russo é o principal suspeito, até agora as provas são circunstanciais", escreveu o ativista.

O Governo do Equador adverte que "o comportamento de Assange, com as suas mensagens através das redes sociais, põe em risco as boas relações que o país mantém com o Reino Unido, com o resto da União Europeia e com outras nações".

O envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, com um gás neurotóxico no dia 04 de março na cidade inglesa de Salisbury, foi atribuído pelos responsáveis de Londres aos serviços secretos de Moscovo e levou ao congelamento das relações bilaterais britânicas com a Rússia, desencadeando uma crise diplomática alargada.

Desde segunda-feira, mais de duas dezenas de países, incluindo mais de metade dos Estados membros da União Europeia, e a NATO anunciaram a expulsão de agentes dos serviços de informações russos colocados nas embaixadas da Rússia.

Lusa