Protestos na Califórnia contra a polícia após morte de jovem afro-americano

Um jovem foi morto a tiro no domingo à noite quando estava em casa dos avós. A polícia deslocou-se ao bairro em resposta a uma chamada dos serviços de emergência que registaram várias janelas de veículos partidos na zona.

Quando chegaram ao local, o rapaz estava no quintal e foi surpreendido com vinte disparos por parte das autoridades. A polícia argumentou que o jovem estaria armado, no entanto, a equipa de investigação só encontrou um telemóvel, que teria sido confundido com uma arma.

A notícia levou vários manifestantes até ao edifício da Câmara Municipal de Sacramento, onde pediram que fosse feita justiça.