Rússia "mantém abertura" para encontro entre Putin e Trump apesar da expulsão de 60 diplomatas russos dos EUA

"Isso depende da parte norte-americana, mas a parte russa mantém abertura" a uma cimeira Rússia-EUA, disse Peskov aos jornalistas, dois dias depois de os Estados Unidos terem anunciado a expulsão de 60 diplomatas russos em resposta ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido.

"Putin está disposto a desenvolver relações mutuamente benéficas e de confiança com todos os países, incluindo com os Estados Unidos", disse ainda.

O porta-voz reiterou que Moscovo vai responder, "atempadamente e em conformidade com os interesses da Rússia", à ação concertada de quase 30 países de expulsar diplomatas russos em solidariedade com Londres, que acusa a Rússia do envenenamento de Skripal.

O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes a 04 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

O Reino Unido atribuiu o envenenamento à Rússia, que tem desmentido todas as acusações e exigido provas concretas sobre esta alegação.

Em 14 de março, Londres anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos do território britânico e o congelamento das relações bilaterais, ao que Moscovo respondeu expulsando 23 diplomatas britânicos e suspendendo a atividade do British Council na Rússia.

Os Estados Unidos, cerca de vinte outros países - entre os quais 17 da União Europeia (UE) - e também a NATO decidiram desde segunda-feira a expulsão, no conjunto, de mais de uma centena de diplomatas russos dos seus territórios, em apoio ao Reino Unido.

Com Lusa

