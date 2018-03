Filha do ex-espião russo já não está em estado crítico

Ainda assim, a médica responsável diz que a mulher de 33 anos continua a receber cuidados clínicos 24 horas por dia.

O pai e antigo espião, Sergei Skripal, permanece em estado crítico.

A notícia surge um dia depois dos detetives britânicos terem confirmado que o mais provável é que pai e filha tenham sido envenenados à porta de casa, em Salisbury, no sul de Inglaterra.

As autoridades britânicas afirmam como "altamente provável" que a Rússia seja responsável pelo envenenamento e o conflito deu origem a uma ação internacional concertada de quase 30 países para a expulsão de um total de mais de 140 diplomatas russos.

Segundo a polícia, a investigação está centrada na residência de Skripal, em Salisbury, onde foi detetada a maior concentração do gás neurotóxico Novichok, de fabrico russo.

Vestígios do produto químico foram também detetados noutros locais da cidade, nomeadamente no restaurante italiano onde os dois almoçaram e no automóvel de Skripal, mas em níveis mais baixos.

Cerca de 250 agentes da unidade antiterrorista da Scotland Yard estão envolvidos na investigação.