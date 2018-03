Ilha de Lesbos com novo recorde de chegada de refugiados

De acordo com os dados divulgados pela entidade, entre os refugiados encontra-se uma centena de crianças.



Já hoje o ministro da Migração grego, Dimitris Vitsas, havia dito no parlamento que as chegadas de refugiados aumentaram 33% no primeiro trimestre de 2018.



Vitsas anunciou ainda que, durante as próximas semanas, será apresentada uma lei que procura simplificar e acelerar os pedidos de asilo, estando prevista a votação da mesma para o final de abril.

Lusa