Pelo menos seis guardas mortos em ataque do PKK na Turquia

O ataque ocorreu na província de Siirt, onde agentes de segurança foram baleados por atiradores, enquanto vigiavam uma estrada em construção, informou a CNNTürk.

Os seis guardas rurais - unidade curda que apoia as forças de segurança turcas - foram mortos no ataque, enquanto outros três oficiais e quatro soldados ficaram feridos.

Os feridos foram transferidos para o hospital estatal de Siirt, capital da província com o mesmo nome.

As forças de segurança iniciaram, entretanto, uma operação para capturar os suspeitos.

Na província Diyarbakir, também no Sudeste, registou-se, na noite passada, outro ataque atribuído ao PKK, no qual seis soldados foram feridos por lança-foguetes e armas longas.

Em retaliação, o exército lançou uma operação e "neutralizou" seis membros do PKK, segundo a CNNTürk.

Os militares turcos usam o termo "neutralizado" para se referirem a mortos e capturados.

A polícia e o exército turco têm sofrido frequentes ataques do PKK após o cessar-fogo, devido ao fracasso das negociações de paz com o Governo em julho de 2015.

Mais de 600 policiais e soldados morreram em ataques desde então, segundo dados oficiais.

O exército turco realiza com frequência operações aéreas contra bases e campos do PKK no sudeste da Turquia e no norte do Iraque.

Lusa