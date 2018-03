Televisão norte-coreana difunde imagens inéditas da visita de Kim Jong-un à China

O trabalho de 40 minutos oferece detalhes até agora desconhecidos sobre a visita de Kim à China - a sua primeira deslocação ao estrangeiro desde que ascendeu ao poder, em dezembro de 2011.

As imagens foram captadas por uma equipa da Televisão Central norte-coreana, que viajou num comboio blindado com Kim e uma comitiva de quadros do Partido dos Trabalhadores e seguranças.

Na reportagem, Kim surge sempre acompanhado da sua esposa, Ri Sol-ju, a participar de encontros com emissários chineses, numa sala de reuniões, no interior do comboio, mobilada com uma secretária e sofás cor de rosa.

Kim Jong-un deslocou-se a Pequim no mesmo comboio usado pelo pai, Kim Jong-il, em viagens ao exterior, e composto por 90 carruagens blindadas e equipado com várias salas de reunião e ligações por satélite, segundo a imprensa sul-coreana.

O comboio, cuja chegada a Pequim na segunda-feira suscitou rumores de que Kim Jong-un estava numa visita à China, desloca-se a 60 quilómetros por hora, devido ao seu elevado peso.

A televisão norte-coreana mostra ainda imagens de Kim Jong-un e Xi Jinping, em visitas ao interior da Cidade Proibida, Templo do Céu e à Academia de Ciências da China.

Ambos os líderes surgem sorridentes numa conversa durante um banquete, no qual são projetadas imagens de cimeiras anteriores entre responsáveis de Pyongyang e de Pequim.

Entre as projeções destaca-se a do fundador da República Popular da China, Mao Zedong, com o avô do atual líder norte-coreano, Kim Il-sung, em 1958.

O encontro entre Xi e Kim ocorre antes do líder norte-coreano reunir com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump.

A China é o mais importante aliado da Coreia do Norte.



Lusa