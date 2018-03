Trump revela que militares dos EUA vão sair da Líbia "muito em breve"

"Sairemos da Síria muito em breve (...) Estamos lá por uma razão: encontrar o Estado Islâmico, acabar com o Estado Islâmico e voltarmos para casa", disse Trump durante um discurso em Ohio.

Trump não esclareceu quem serão "os outros" que tomarão conta do problemas Síria, onde a Rússia e o Irão mantêm forças de apoio ao governo de Bashar al-Assad.

"Muito em breve, muito em breve sairemos. Vamos ter cem por cento do califado, como eles o chamam (...), recuperando-o rapidamente, rapidamente", acrescentou Trump.

"Vamos sair de lá realmente em breve. Voltando para o nosso país, para onde pertencemos, onde queremos estar", completou.

Os Estados Unidos têm mais de dois mil militares no leste da Síria, que colaboram com milícias locais no combate ao Daesh (o autoproclamado Estado Islâmico), evitando envolver-se diretamente na guerra civil que assola o país.

Lusa