Um século após a I Guerra Mundial continuam a aparecer munições nas praias dos EUA

Muitas das munições que têm sido encontradas, em Nova Jérsia, na costa atlântica, foram deitadas ao mar no final da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Citado pela AP, um professor de Oceanografia da Universidade do Texas, Niall Slowey, disse que, apesar de já terem sido eliminadas várias toneladas destes materiais, "surpreendentemente ou não, eles continuam a aparecer".

Em 2009, o Departamento de Defesa dos EUA reportou ao Congresso que mais de metade das munições foram atiradas ao oceano Atlântico e 35% ao oceano Pacífico, apesar de notar que é difícil quantificar o número de toneladas existentes, devido à escassez de registos. Segundo Slowey, o depósito no mar de munições desnecessárias era uma prática comum até 1970.

"As pessoas não conseguiam prever que haveria qualquer interação com o material que estivesse depositado no fundo do oceano. No entanto, há muito mais (material) no fundo do mar, do que alguém poderia imaginar", referiu.

Também em Nova Jérsia foram descobertas, em 2007, mais de 1.100 munições, durante uma operação de reabastecimento de areia em Surf City e Ship Bottom.

Material semelhante surgiu, em 2016, nas cidades costeiras de Loch Arbor, Allenhurst e Deal. Em maio de 2008, as autoridades de Massachusetts detonaram vários explosivos, datados da Segunda Guerra Mundial.

Em junho de 2013, um banhista descobriu uma mina alemã, parcialmente enterrada, a cerca de três metros da costa em Bay Head, na mesma altura em que foi detonada, de forma controlada, uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Maryland.

Lusa