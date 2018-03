Embaixada russa em Londres alerta cidadãos para "provocações"

O aviso, colocado este sábado na página da embaixada na Internet, diz refletir "a política anti-russa, a crescente retórica ameaçadora do lado britânico (e) as ações seletivas do Governo britânico contra pessoas e entidades russas".

A Grã-Bretanha acusa a Rússia de envolvimento no envenenamento de um ex-agente duplo russo e da filha na cidade inglesa de Salisbury, algo que a Rússia nega perentoriamente.

No dia 14, o Reino Unido anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos, uma manobra diplomática que foi seguida nos últimos dias por muitos países ocidentais, pela Ucrânia e pela NATO, o que afetou mais de 150 membros de representações diplomáticas da Rússia em dezenas de países.

Na sexta-feira, a Rússia chamou os embaixadores de 23 países para anunciar que receberiam uma retaliação idêntica à que haviam decretado contra os russos, o que eleva para mais de 300 os diplomatas afetados pela maior onda de expulsões diplomáticas da história.

A tensão entre a Rússia e a Grã-Bretanha aumentou na sexta-feira, quando oficiais britânicos revistaram os passageiros de um voo da Aeroflot (companhia russa) no aeroporto de Heathrow (aeroporto de Londres).

"Pedimos a monitorização dos objetos pessoais e bagagens para evitar provocações com objetos estranhos colocados nelas", é referido no comunicado russo.



Lusa